Решающий матч "Барселона" – "Зенит" может быть перенесен

Это связано с тем, что испанская команда вовремя не вернулась домой после игры в Петербурге.

Решающий баскетбольный матч "Барселона" - "Зенит" в четвертьфинале Евролиги может быть перенесён. Изначально игра должна была пройти 4 мая. Об этом рассказала "Фонтанка".

По данным издания Eurohoops, это связано с тем, что испанская команда вовремя не вернулась домой после игры в Петербурге. Напомним, у самолета возникли технические проблемы, из-за которых вылет был перенесен.

По мнению "Барселоны", лишняя ночь, проведённая в Петербурге, вызвала трудности в подготовке к пятой встрече. Отметим, что счёт в серии "Барселона" – "Зенит" – 2:2. Пятая игра определит, кто выйдет в полуфинал Евролиги.

Ранее Piter.tv писал, что "Барселона" проиграла дома "Гранаде" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 1:2. Игра прошла на стадионе "Камп Ноу".

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