Рэпера 21 Savage, номинированного дважды на Грэмми, арестовали и собираются депортировать из США

Известный рэп исполнитель проживает в США нелегально 12 лет.

Власти США арестовали рэпера 21 Savage и собираются депортировать из страны.

Рэп исполнитель 21 Savage уроженец Доминиканы (настоящее имя Шайа Бин Авраам-Джозеф) подданный Великобритании. Он въехал по визе в США в 2005 году, в 2006 году срок действия визы истек, с тех пор 21 Savage живет в США нелегально.

Рос Шайа Бин в окружении четырёх братьев и шести сестёр. Один из его братьев погиб в связи с перестрелкой в ходе сделки, связанной с наркотиками. В 7 классе Шайа был отчислен из школы и ему запрещено было посещать все школы его округа, из-за незаконного хранения оружия. Повзрослев, он вступил в преступную группировку Bloods, вместе с которой совершил множество преступных деяний. В 2014 году он был осужден за деянья связанные с оборотом наркотиков.

В его 21 день рождения в него стреляли 6 раз и был убит его лучший друг. После этого нападения и смерти друга 21 Savage полностью посвятил себя музыке. Он неоднократно был в списках Billboard, на довольно высоких позициях. На премию Грэмми 2019, награждение которой состоится 10 февраля, рэп исполнитель номинировал дважды.

Теперь его судьбу решит федеральный суд.

Видео и фото:21 Savage (Instagram, YouTube)