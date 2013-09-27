Рэпер Booker купил квартиру бывшей возлюбленной Павла Дурова в Петербурге

Экс-возлюбленная Павла Дурова продала квартиру на Васильевском острове рэперу.

Российский рэпер Букер (настоящее имя Федор Игнатьев) приобрел в Санкт-Петербурге квартиру, которая ранее принадлежала Ирине Болгар — бывшей возлюбленной предпринимателя и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT".

Недвижимость находится на Васильевском острове в доме 1917 года постройки. Сумма сделки составила примерно 15,5 миллиона рублей.

Средства для покупки квартиры музыкант получил от проведения концертов и продажи сувенирной продукции с собственной символикой.

Ранее сообщалось, что квартира в центре Петербурга, где жила бывшая жена Павла Дурова, подешевела до 15,5 млн рублей.

