Канализацию на проспекте Косыгина отремонтируют к марту

На проблемный участок нашелся новый подрядчик.

В понедельник, 18 ноября, в Красногвардейском районе снова возобновились работы по ремонту канализации. Работы на проспекте Косыгина заказал ГУП "Водоканал".

Производитель отмечает, что объект реализован на 80%, работы планируется закончить до марта 2020 года и в это же время возобновить движение транспорта по проспекту. Работы с учетом восстановления благоустройства завершатся не позднее конца грядущего июля.

Ремонт данного участка ведется с 2016 года, но сроки многократно срывались. До сегодняшнего дня работы и вовсе были приостановлены из-за расторжения договора "Водоканала" с бывшим подрядчиком.

Ранее сообщалось, что трамвай №52 изменит маршрут из-за ремонта путей.

Фото: Piter.TV