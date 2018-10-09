Трамвай №52 изменит маршрут из-за ремонта путей

Изменения ожидаются с 25 ноября.

Со следующей недели в движении трамвая №52 в Петербурге ожидаются изменения. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс". Причиной временного закрытия участка маршрута стали ремонтные работы на трамвайных путях.

С 25 ноября по 29 ноября, с 10 утра до 15.00, и с ночи 30 ноября до 5 утра 2 декабря трамвайное движение по проспекту Маршала Жукова от Петергофского шоссе до улицы Бурцева полностью закроется. Трамвай №52 проследует от конечной "Северная верфь" по действующей дороге до конечной "Проспект Стачек, 111".

Ранее на улице Энгельса закончились основные работы по ремонту трамвайных путей.

Фото: Piter.TV