На Энгельса закончились основные работы по ремонту трамвайных путей

810-метровый участок готовится к повторной эксплуатации.

На проспекте Энгельса завершили ремонт верхнего строения трамвайных путей, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Подрядчик ЗАО "Трест" отремонтировал рельсы и трамвайые площадки на участке от проспекта Луначарского до улицы Сикейроса протяженностью 810 метров.

Кроме обновленной "дороги" для транспорта на участке установили три повышенные площадки, чтобы маломобильным петербуржцам было проще переместиться в трамвай с остановки. Ремонт обошелся в 85 млн рублей.

Все работы планируется закончить до декабря.

Ранее мы сообщали, что улица Академика Павлова закроется для проезда транспорта с 8 ноября. Изменения движения коснутся еще нескольких адресов.

Фото: Piter.TV