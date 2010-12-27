Ремонт Беляевского моста через Большую Охту немного затянется

Ориентрировочная дата окончания работ - 25 ноября.

В Петербурге с начала октября идет ремонт Беляевского моста через реку Большая Охта. Замена опорных частей должна была завершиться 15 ноября, однако срок продлил до 25 ноября. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

При демонтаже последней опорной части арочной части моста возникла необходимость провести обследование подферменной площадки. И только потом будет решено, нужно или нет усиливать конструкции переправы.

Мост был открыт в 2006 году и так как ежедневно по нему проезжают более 72 тысяч машин, некоторые части потребовалось заменить из-за износа. В 2015 году было решено заменить опорные части и деформационные швы. Отмечается, что автомобилисты не видят 95% работ, так как они проходят ниже уровня дороги.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"