Ректор СПбГУПТД заявил о дефиците мест в вузовских общежитиях

По данным Смольного, 77 процентов заявлений на поступление в петербургские вузы подают иногородние студенты.

В Санкт-Петербурге наблюдается дефицит мест в студенческих общежитиях для иногородних обучающихся. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявил ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов. По его словам, это показатель востребованности обучения в университетах города.

Демидов пояснил, что не во всех вузах есть достаточно большой запас мест в общежитиях, и если брать все университеты, то мест не хватает. При этом он отметил, что в Петербурге создаются межвузовские студенческие городки, и для страны это не просто редкий, а, по его мнению, единственный случай, когда представители нескольких десятков вузов размещаются в одном месте. Кроме того, некоторые университеты резервируют места в студенческих гостиницах города для обучающихся на платной основе.

Председатель комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрей Максимов сообщил, что в последние годы ряд вузов вводят новые общежития. Среди них — Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова.

С 2012 года в Петербурге также реализуется программа городских доходных домов. СПб ГБУ "ГосЖилФонд" сдаёт помещения в своих доходных домах вузам по договорам аренды.

По данным Смольного за 2025 год, 77 процентов заявлений на поступление в петербургские вузы подали иногородние студенты. В этом году учебные заведения примут 50 тысяч студентов по всем формам обучения.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

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