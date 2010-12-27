Ректор МГУ сделал подарок Путину в преддверии Дня народного единства

На встрече с президентом ректор МГУ рассказал о текущей деятельности вуза.

Ректор МГУ им. Ломоносова преподнес президенту РФ подарок в преддверии Дня народного единства. Виктор Садовничий подарил Владимиру Путину книгу на немецком языке, рассказало "Экономика сегодня".

Пьеса была написана руководителем театральных студий при императоре Германии и представляет собой гимн Минину и Пожарскому. Единственный экземпляр хранился в библиотеке Александра I, после пожара в 1812-м году ее передали в библиотеку Московского государственного университета. Ректор вуза сделал факсимиле издания.

По словам Садовничего, это произведение - гимн единству России, написанный немцем.

В конце октября Дмитрий Киселев рассказал на журфаке МГУ о поиске Путиным преемника.

Фото: kremlin.ru