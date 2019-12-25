Реконструкцию гребной базы "Знамя" в Петербурге оценивают в 2,7 млрд рублей

Реализовать проект необходимо в три этапа, последний из которых завершается 31 августа 2025 года.

Смольный ищет подрядчика для реконструкции гребной базы "Знамя" на Петроградской стороне, на Вязовой улице. Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость работ составит 2,72 миллиарда рублей. Победителю конкурса предстоит отремонтировать два здания на набережной Малой Невки, одно из которых – памятник "Здание Санкт-Петербургского Гребного общества (с садом)". Его необходимо перестроить под административно-выставочный комплекс. Второй объект должен стать гостиницей. Также, согласно проекту, необходимо построить крытый спорткомплекс в 1-3 этажа.

Реализовать проект необходимо в три этапа, последний из которых завершается 31 августа 2025 года. Начать строительство нужно в сентябре 2023 года.

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Фото: Citywalls.ru