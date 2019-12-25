Рейс из Петербурга в Москву задержали на полтора часа из-за пассажира-антимасочника

Мужчина наотрез отказывался надевать маску.

Самолет, готовящийся к вылету из Петербурга в Москву, задержался на 40 минут. По информации телеканала 78.ru, причиной задержки стал пассажир, который категорически отказывался надевать медицинскую маску.

Отмечается, что мужчина вел себя столь агрессивно, что бортпроводники, которые уговаривали ковид-диссидента надеть маску, в итоге вызвали сотрудников полиции.

Вероятно, речь идет о рейсе компании "ЮТэйр", назначенном на 13.00. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет в итоге вылетел только в третьем часу дня.

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Фото: Piter.TV