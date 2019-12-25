Авиакомпания "Белавиа" возобновила перелеты из Минска в Петербург

Также возобновились перелеты из Минска в Ростов-на-Дону.

Авиакомпания "Белавиа" объявила о возобновлении регулярных рейсов из Минска в Петербург и обратно и из Минска в Ростов-на-Дону и обратно. Также перевозчик пообещал увеличение количества полетов по маршруту Минск – Москва – Минск. Об этом говорится в пресс-службе компании.

Самолеты из Минска в Северную столицу будут вылетать по пятницам в 8.25 и прибывать в Пулково в 9.40. Обратный рейс назначен на 10.30 того же дня. В Ростов-на-Дону рейсы запланированы на 23.30 субботы, а обратные, в Белоруссию, в 3.15 в воскресенье. Минско-московские рейсы будут осуществляться по всем дням, кроме вторника и субботы, в 12.35. Обратные, из аэропорта Домодедово, запланированы на 14.45 в те же дни.

Обращаем ваше внимание, что в Российской Федерации действуют ограничения на въезд в страну. Информацию по ограничениям рекомендуем уточнять у компетентных органов страны прилета. "Белавиа"

Напомним, что расписание поездов из Петербурга в Великий Новгород изменилось с конца января.

Фото: Piter.TV