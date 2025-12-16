Рейс Касабланка Москва приземлился в Пулково из-за атаки БПЛА

Пассажиров лайнера Royal Air Maroc, следовавшего из Марокко в Москву, высадили в петербургском аэропорту. Причиной перенаправления стали ограничения в столичном авиаузле, введённые на фоне массированной атаки БПЛА.

В четверг, 18 июня, пассажирский рейс авиакомпании Royal Air Maroc, следовавший по маршруту Касабланка – Москва, совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, причиной перенаправления лайнера стали временные ограничения, введённые в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском на фоне массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на столичный регион.

Изначально борт должен был прибыть в Шереметьево утром 18 июня, однако из-за закрытия воздушного пространства над Москвой лайнер был перенаправлен в Санкт-Петербург. Всего за 18 июня Пулково принял в качестве запасного аэродрома 31 рейс, который изначально следовал в столицу. Пассажиры 19 из них были высажены из самолётов по решению авиакомпаний для минимизации времени ожидания на борту.

По информации из открытых источников, пассажиры рейса из Касабланки провели на борту Boeing 737, приземлившегося в Пулково, около восьми часов. В салоне, по словам очевидцев, закончились запасы воды и питания, туалетные комнаты не справлялись с нагрузкой, а из-за отсутствия свежего воздуха стоял неприятный запах. Некоторым пассажирам, среди которых было много пожилых людей и детей, стало плохо. Отмечалось, что экипажу каждые 15 минут сообщали о переносе времени вылета в Москву. По данным сервиса Flightradar24, на момент публикации самолёт всё ещё находился в аэропорту Пулково.

Ранее мы сообщили о том, что с момента открытия аэропорт Пулково обслужил около 2 тыс. пассажиров.

Фото: Piter.TV