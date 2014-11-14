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Рейс Ереван - Петербург задержали и отправили в Москву
Сегодня, 20:11
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Рейс Ереван - Петербург задержали и отправили в Москву

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Самолет должен был покинуть Ереван в 17:10 по местному времени, однако был задержан более чем на час из-за технической неполадки.

В Ереване задержали рейс, который должен был лететь в Петербург. Вместо этого его отправят в Москву, передают в пресс-службе авиакомпании "Россия".

Самолет должен был покинуть Ереван в 17:10 по местному времени, однако был задержан более чем на час из-за технической неполадки. Сообщается, что самолет дозаправится в Шереметьево, а затем полетит в Пулково. Причина дозаправки неизвестна. 

Ранее мы писали, что самолет из Петербурга утром не мог приземлиться в Красноярске из-за тумана.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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