Рейс Ереван - Петербург задержали и отправили в Москву

Самолет должен был покинуть Ереван в 17:10 по местному времени, однако был задержан более чем на час из-за технической неполадки.

В Ереване задержали рейс, который должен был лететь в Петербург. Вместо этого его отправят в Москву, передают в пресс-службе авиакомпании "Россия".

Самолет должен был покинуть Ереван в 17:10 по местному времени, однако был задержан более чем на час из-за технической неполадки. Сообщается, что самолет дозаправится в Шереметьево, а затем полетит в Пулково. Причина дозаправки неизвестна.

Ранее мы писали, что самолет из Петербурга утром не мог приземлиться в Красноярске из-за тумана.

Фото: Piter.tv

