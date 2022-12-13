Рейды против нарушений правил парковки проведут во дворах Петербурга

Сообщить о неправильной парковке во дворах горожане могут на сайте ГАТИ.

ГАТИ и ГИБДД проведут совместный рейд по борьбе с нарушителями правил парковки во дворах Петербурга. Он будет проходить в Выборгском районе, точные даты неизвестны.

По словам врио начальника ГАТИ Алексея Геращенко, совместный же рейд станет частью комплексного контроля за парковкой во дворах. Сообщить о неправильной парковке во дворах горожане могут на сайте ГАТИ.

Ранее за 2023 год в Петербурге установят более 100 светофоров с системой голосового сопровождения. Городскую среду для людей, у которых есть проблемы со зрением, улучшат в семи районах.

Фото: Piter.tv

