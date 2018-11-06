Регулярное движение автобусов из Петербурга в Лаппеенранту возобновится с конца июня

Рейсы из Петербурга в Хельсинки пока не планируют возобновлять.

С пятницы, 25 июня, возобновляются рейсы Петербург – Лаппеенранта, сообщили в пресс-службе европейской сети международных автобусных пассажирских перевозок Ecolines.

Посетить город в Финляндии туристы смогут благодаря улучшению эпидемиологической ситуации. Отправления будут осуществлять по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, постепенно компания перейдет на ежедневный график. Автобусы отправляются с вокзала на набережной Обводного канала, 36, в 7:30 утра, а обратно – с автовокзала на Ратакату, 23, в 18:05.

Отмечается, что допуск в страну получат те пассажиры, у которых есть все необходимые документы и разрешения стран отправления и прибытия. Подробную информацию можно получить в уполномоченных госорганах.

Ранее мы писали, что более 100 иностранных журналистов приедут в Петербург на Евро-2020.

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