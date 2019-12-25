Более 100 иностранных журналистов приедут в Петербург на Евро-2020

Губернатор посетил городской пресс-центр чемпионата Европы по футболу.

В пятницу, 11 июня, губернатор Петербурга посетил городской пресс-центр Евро-2020, который разместили в Доме журналиста на Невском проспекте и сообщил, что Северную столицу в дни чемпионата посетят более 100 иностранных журналистов, а сама площадка может принять более 700 журналистов и блогеров.

По мнению Беглова, специалистам будет комфортно следить за матчами, участвовать в фан-зонах и оценивать красоту Петербурга. Так, губернатор отметил, что Петербург выполняет международные стандарты по безопасности в период пандемии: подготовлены резервы в больницах, все волонтеры и силовой блок привиты. Город перед приездом туристов вымыли, а все музеи, рестораны и театры открыты для гостей.

Помогать журналистом будут волонтеры.

Ранее мы писли, что сотрудники МЧС изучили английский язык перед Евро-2020 в Петербурге.

Фото: Pixabay