Экономический форум пройдет в Петербурге с 14 по 17 июня.

Ни один журналист из недружественных стран не получил аккредитацию на ПМЭФ. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Политик отметил, что интерес к ПМЭФ очень высокой, "все другие журналисты будут работать на площадке".

Экономический форум пройдет в Петербурге с 14 по 17 июня. В пленарном заседании примет участие президент России Владимир Путин.

Главной темой встречи станет рынок труда.

Ранее на Piter.tv: для перевозки пассажиров ПМЭФ в период с 15 по 17 июня дополнительно назначаются 4 поезда.

Фото: Piter.tv