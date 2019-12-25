Сотрудники МЧС изучили английский язык перед Евро-2020 в Петербурге

Чемпионат Европы продлится с 11 июня по 11 июля. Петербург примет 7 игр.

Петербургские спасатели, сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России обучились английскому языку перед началом чемпионата Европы по футболу, передает пресс-служба ведомства.

Особое внимание обучению уделили специалистам ЦУКС, поскольку туда поступают обращения обо всех происшествиях в Петербурге. Чтобы повысить качество оказываемой помощи, диспетчеры должны понимать, о чем говорит иностранный болельщик, дозвонившийся в службу спасения.

В составе оперативных смен ЦУКС будут дежурить курсанты и слушатели Университета противопожарной службы МЧС, которые говорят на иностранном языке свободно.

В Петербурге пройдут семь игр 12 июня, 14 июня, 16 июня, 18 июня, 21 июня, 23 июня и 2 июля.

Ранее мы писали, что вВ Петербурге перед Евро-2020 открыли станцию метро "Зенит".

Фото: Piter.tv