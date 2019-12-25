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Регион активно развивает систему допобразования в школах
Сегодня, 19:35
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smirenny

Регион активно развивает систему допобразования в школах

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В Петербурге прошла встреча губернатора Александра Беглова и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В четверг, 18 марта, в Смольном на рабочей встрече встретились губернатор Александр Беглов и министр просвещения Сергей Кравцов. Глава региона сообщил, что в Петербурге активно развивается система дополнительного образования. 

В городе работают детские технопарки, кванториумы, развивается ряд других направлений, но в основном дополнительное образование сконцентрировано в школах

Александр Беглов. 

По словам губернатора, система допобразования в Северной столице складывалась десятилетиями, а за последнее время удалось существенно расширить ее. Так, недавно открылся первый в городе IT-куб. В прошлом году начал работу первый кванториум, в ближайшие годы планируется открыть еще три.

Лидируют в сфере исторические школы и гимназии: школа № 222 "Петришуле", Вторая Санкт-Петербургская гимназия, Президентский физико-математический лицей № 239, школа-интернат № 1 Выборгского района для глухих детей. 

Мы очень внимательно следим за достижениями Петербурга и предлагаем их других регионам. Интересен ваш подход к строительству школ

Сергей Кравцов. 

Инфографика: Выборгский район подвел итоги года.

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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