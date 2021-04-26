Редкую гагу заметили в центре Петербурга на Неве

Самец редкой северной утки попал в объективы горожан. Фотографии необычного гостя появились в паблике любителей орнитологии.

В акватории Невы в центре Петербурга заметили редкую птицу из семейства утиных — самца гаги. Снимки необычного гостя опубликовали в городском паблике "Птицы СПб и России". Этот вид обычно обитает на морских побережьях северных регионов: в Канаде, Гренландии, Исландии, на севере Англии, а также на российском Кольском полуострове. В Петербурге гаги появляются крайне редко, поэтому каждая такая встреча вызывает большой интерес у наблюдателей.

На фото птица запечатлена на фоне Смольного собора и Александро-Невской лавры. Авторы публикации отметили, что появление гаги в центре города стало неожиданным и радостным событием для петербургских орнитологов и всех любителей природы.

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Фото: Piter.TV