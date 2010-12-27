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Рецидивисты могут получить по 5 лет за кражу высоковольтных кабелей с ж/д станций
Сегодня, 15:36
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Alena_Zinovieva
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Рецидивисты могут получить по 5 лет за кражу высоковольтных кабелей с ж/д станций

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Грабители неоднократно похищали кабеля и успели "заработать" таким образом 25 тысяч рублей.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении более 200 метров высоковольтных кабелей с железнодорожной станции. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Установлено, что 61-летний уроженец Целинограда и 34-летний петербуржец неоднократно крали высоковольтные провода с железнодорожных станций "Воздухоплавательный парк", "Боровая" и "Витебский-товарный". На счету грабителей как минимум три хищения.

Выяснилось, что краденые куски кабеля воры сдавали в пункт приема цветных металлов. Всего злоумышленникам удалось "заработать" таким образом 25 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении грабителей возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Их ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Фото: pixabay.com

Теги: высоковольтные кабеля , жд станция , кража , новости в спб , цветной металл
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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