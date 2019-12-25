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Рецидивист из Ленобласти украл у соседа декоративное оружие на 106 тысяч рублей
Сегодня, 13:14
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Рецидивист из Ленобласти украл у соседа декоративное оружие на 106 тысяч рублей

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Подозреваемый был ранее судим по статье о краже.

Полицейские Ленинградской области задержали жителя деревни Даймище Гатчинского района по подозрению в краже декоративного оружия. Добычей стали шашки, морской кортик, меч "Катана", штык-нож "АК-47", кинжал, два пистолета для игры в страйкбол, пневматический пистолет "Беретта".

Ущерб оценили в 106 тыс. рублей. Следствие предполагает, что подозреваемый разбил стекло на первом этаже чужого дома и проник в помещение. Подозреваемого в преступлении задержали. Им оказался местный житель, работающий на одной из птицефабрик региона. Также известно, что он уже был судим за грабеж и неоднократно за кражу.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, кража оружия, ленобласть, рецидивист
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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