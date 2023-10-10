Реальная зарплата петербуржцев выросла на 3,8% за год

По данным Петростата, номинальный доход жителей города составил 128 509 рублей. Реальная покупательная способность немного снизилась по сравнению с мартом, но выросла на 3,8 процента относительно апреля прошлого года.

Петростат опубликовал данные о средней заработной плате в Санкт-Петербурге за апрель 2026 года. Согласно официальной статистике, средний номинальный доход работников в городе достиг 128 509 рублей. Показатель реальной зарплаты, скорректированный на инфляцию, составил 95,8 процента от уровня марта текущего года и 103,8 процента — от апреля 2025-го. В ведомстве пояснили, что покупательная способность петербуржцев несколько снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, однако в годовом выражении наблюдается положительная динамика.

Уровень заработка существенно различается в зависимости от сферы деятельности. Самые высокие доходы зафиксированы в добыче полезных ископаемых — 302 718 рублей в месяц. В сфере воздушного и космического транспорта средняя зарплата составила 231 864 рубля. В обрабатывающих производствах — 138 062 рубля, в энергетике — 147 936 рублей.

Ниже среднего по городу заработки в строительстве — 102 151 рубль, в оптовой и розничной торговле — 113 161 рубль, а также в сельском и лесном хозяйстве — 92 196 рублей. Наименьшие показатели зафиксированы в этих отраслях.

Ранее мы сообщили о том, что за год сбережения петербуржцев выросли на 1,1 трлн рублей.

Фото: Pxhere