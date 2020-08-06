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Реакцию журналиста на слова Трампа признали лицом 2020 года

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Джонатан Свон из Axios стал мемом, описывающим реакцию людей на события, происходящие в 2020 году.

Реакцию журналиста на слова Дональда Трампа признали лицом 2020 года. В социальной сети обратили внимание на недоумение, которое выражал корреспондент американского информационного портала Axios Джонатан Свон во время интервью с президентом США.

Ну, как проходит 2020-й? Джонатан Свон просто описывает мои впечатления прямо сейчас

пользователь Twitter

Напомним, что запись общения журналиста с главой белого дома опубликована на YouTube-канале HBO. Пользователи Интернета признали, что лицо Свона хорошо описывает их реакцию на все события, которые происходят в текущем году.

Видео: YT / Axios
 

Теги: axios, дональд трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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