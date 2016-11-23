За строительство развязки ЗСД с Шуваловским проспектом возьмется АО "Возрождение"

Для развязки петербургского ЗСД с Шуваловским проспектом нашелся строитель: согласно информации на сайте госзакупок, за эту работу возьмется АО "ПО "Возрождение". Организация была единственным претендентом на строительство, конкурс с одной заявкой завершился 18 ноября.
Работы на участке обойдутся более чем в 4 миллиарда рублей, строительство, по условиям конкурса, должно быть закончено к декабрю 2021 года.
Ранее в Смольном говорили, что эта развязка будет строиться как продолжение Шуваловского проспекта от Камышовой улицы до Планерной. Новый участок позволит разгрузить движение на развязке ЗСД с Богатырским проспектом.
Ранее краснокнижный восковник пересадили подальше от ЗСД.
Фото: Piter.TV
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