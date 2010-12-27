Разведение сил ДНР и Украины в Петровском сорвалось

Киев заявил, что в районе были зафиксированы обстрелы.

Стало известно, что разведение сил ДНР и ВСУ в Петровском, намеченное на понедельник было сорвано. Об этом сообщил глава представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики Руслан Якубов. В срыве разведения сил он обвинил Киев.

Ранее вооруженные формирования самопровозглашенной республики подали сигнал к готовности выполнения операции при помощи сигнальной ракеты, но ответного подтверждения не последовало.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в связи с зафиксированными обстрелами в районе Петровского, они настаивают на переносе отводов сил. В ДНР заявили о непричастности к обстрелам.

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Фото: mil.gov.ua