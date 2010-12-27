Разведение сил ДНР и Украины в Петровском сорвалось

Стало известно, что разведение сил ДНР и ВСУ в Петровском, намеченное на понедельник было сорвано. Об этом сообщил глава представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики Руслан Якубов. В срыве разведения сил он обвинил Киев.
Ранее вооруженные формирования самопровозглашенной республики подали сигнал к готовности выполнения операции при помощи сигнальной ракеты, но ответного подтверждения не последовало.
В Министерстве обороны Украины заявили, что в связи с зафиксированными обстрелами в районе Петровского, они настаивают на переносе отводов сил. В ДНР заявили о непричастности к обстрелам.
Ранее мы сообщали, что в Госдуме прокомментировали новости о попытках свержения Зеленского
Фото: mil.gov.ua
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