В Госдуме прокомментировали новости о попытках свержения Зеленского

Депутаты считают, что некоторые на Украине не заинтересованы в прекращении войны на Донбассе.

В Госдуме новости о попытке свержения Зеленского назвали "тревожным знаком". О желании некоторых политиков лишить власти Зеленского журналистам рассказала бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

В разговоре с RT депутат от Крыма Руслан Бальбек отметил, что действия президента воспринимаются радикалами как капитуляция. Хотя "внятно объяснить" почему они так считаю, протестующие не могут. Он считает, что тем, кто "греет руки" на конфликте на Донбассе не выгодно разведение сил, поэтому они сделают все, чтобы война продолжалась.

Бальбек подчеркнул, что попытки силового свержения или госпереворота не сулят Украине ничего хорошего.

Видео: YouTube/ Зе!Президент