Разобравшего стену квартиры на Съезжинской задержали по подозрению в краже денег и смартфона

Злоумышленник незаконно проник в квартиру.

Правоохранители задержали подозреваемого в краже мобильного телефона и денег из квартиры на Съезжинской. Мужчина проник на чужую территорию, разобрав стену из гипрока. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Ранее мы рассказывали, что злоумышленник также оборвал электрические провода замка. Инцидент произошел 2 июня. Из квартиры он унес 10 тыс. рублей и мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Накануне, 9 июня, в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на улице Пограничника Гарькавого. Им оказался житель неработающий житель Новосибирска 1993-го года рождения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржца обвиняют в изнасиловании двух 12-летних девочек.

Фото: Piter.TV