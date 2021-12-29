Размер дохода для комфортной ипотеки вырос до 90,2 тыс. рублей

Размер рекомендованного дохода повысили на 15,4%.

Размер семейного дохода, который был бы достаточен для комфортного обслуживания ипотеки, вырос в России до 90,2 тыс. рублей в конце 2021 года. Такие подсчеты сделали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения, в июне 2021 года рекомендованных доход для комфортной ипотеки составлял 78,2 тыс. рублей. Это получается, что уровень вырос на 15,4%. При этом в Москве сумма выше более чем в два раза – 188,5 тыс. рублей. В НБКИ рассчитывали показатель исходя из соотношения ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне одной трети.

Самый высокий уровень дохода по стране для комфортного обслуживания ипотеки помимо Москвы должен быть также в Подмосковье (143,2 тыс. рублей), Петербурге (115,2 тыс. рублей), а также в Ленобласти (100,4 тыс. рублей).

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