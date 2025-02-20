Разбой с проникновением в квартиру, совершённый в прошлом году в Новосибирске, раскрыла полиция

Местный житель дал грабителям наводку на жилье конкурента по бизнесу.

Российские правоохранительные органы по Новосибирской области раскрыли преступление, связанное с разбойным проникновением в квартиру, совершённый в прошлом году. Через социальные сети сотрудники пресс-службы регионального управления полиции указали, что 28 декабря в Октябрьском районе административного центра в вечернее время неизвестный мужчина вломился в помещение, где находились несколько человек в возрасте от 19 лет до 31 года. Сразу с порога незваный гость достал похожий на пистолет предмет, а далее произвёл выстрел в 26-летнего мужчину. Потерпевший был ранен. Злоумышленник связал находившихся в квартире граждан, отобрал у них денежные средства и мобильные устройства.Затем преступник скрылся с места событий. Сумма материального ущерба от набега составила около 350 тысяч рублей.

Разбойное нападение, ставшее результатом конфликта на почве коммерческой деятельности, совершил 53-летний житель Уфы. С места преступления налётчик вместе с 35-летним подельником. пресс-служба МВД РФ

Полицейские установили, что к криминальной деятельности мужчина привлек 26-летнего жителя города Новосибирска, который дал сообщникам наводку на конкурентов по бизнесу. Фигуранты расследования проходят по уголовному делу по части 3 статьи 162 УК РФ. Злоумышленники находятся сейчас под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа