Рассмотрение дела актрисы Тарасовой отложили на 1 марта из-за ее неявки в суд

Актриса обвиняется по части 5 статьи 20.2 КоАП.

Рассмотрение дела актрисы Аглаи Тарасовой отложили на 1 марта из-за ее неявки в суд. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители пресс-службы инстанции. Там уточнили, что фигурантка дела обвиняется в административном нарушении из-за участия в несогласованной акции протеста 23 января. Она вышла в центр Москвы, чтобы поддержать Алексея Навального.

Судебное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении Тарасовой Аглаи Викторовны отложено на 1 марта в связи с ее неявкой. Защитников ее также не было пресс-служба суда

Напомним, что российская актриса обвиняется по части 5 статьи 20.2 КоАП. По данной статье ей может грозить наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Аглая Тарасова известна по ролям в сериале "Интерны", фильмах "Лед" и "Лед-2".

Действия молодых людей, которые кричали в автобусе "За Навального" и сломали стеклоочиститель, попали на видео.

Фото: Instagram/aglayatarasova

