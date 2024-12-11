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Актриса Елена Цорн осталась без квартиры в центре Москвы
Сегодня, 13:09
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Актриса Елена Цорн осталась без квартиры в центре Москвы

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Мошенники убедили ее переписать квартиру, оформив договор временной ренты.

Российская актриса Елена Цорн осталась без квартиры в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 82-летняя актриса стала жертвой украинских мошенников, которые связались с ней в сентября 2024 года. Они убедили ее переписать квартиру, оформив договор временной ренты.

Документы подписали на 14 млн рублей при оценочной стоимости недвижимости в 50 млн. Она также передала курьеру 180 тысяч рублей курьеру в качестве комиссии за договор. Спустя несколько месяцев Цорн поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее мы сообщали, что в Сестрорецке задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве и подделке документов.

Фото: Piter.tv

Теги: актриса, елена цорн, квартира, мошенники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Культура, Кино,

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