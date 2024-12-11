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В Сестрорецке задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве и подделке документов
Сегодня, 10:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Сестрорецке задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве и подделке документов

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Он находится в межгосударственном розыске.

В Петербурге полицейские задержали мужчину, находящегося в международном розыске за мошенничество и подделку документов.

Около десяти часов вечера 9 февраля у дома 4 по улице Токарева в Сестрорецке сотрудники районной полиции задержали 36-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, находящегося в межгосударственном розыске. В своей стране мужчина разыскивается за мошенничество и подделку документов.

Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Ранее в Петербурге был задержан мигрант, совершивший заказное убийство в Душанбе в 2011 году.

Фото: Piter.tv

Теги: розыск, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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