Рассчитана масса всех частиц коронавируса в мире

Расчеты проводились с учетом количества заболевших.

Ученые из Института Вейцмана в Израиле посчитали, что во всем мире сейчас циркулирует около 10 кг частиц коронавируса. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для того, чтобы рассчитать, сколько частиц вируса может переносить каждый заболевший человек, ученые использовали результаты предыдущих исследований концентрации вирионов в тканях макак-резусов, в том числе легкие, миндалины, лимфатические узлы и пищеварительную систему.

В результате было установлено, что в пик инфекции в организме человека может находиться от 1 до 10 мкг вирионов. Если учитывать число больных коронавирусом, то общая масса частиц составляет 01,-10кг.

При этом в организме у бессимптомных носителей, как правило, концентрация вирионов ниже, а у тяжелобольных – выше.

Фото: pixabay