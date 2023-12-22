Неизвестный распылил газовый баллончик в лицо водителю скорой на Комендантском проспекте

Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 4 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что у одного из домов по Комендантскому проспекту неизвестный мужчина распылил газовый баллончик с сторону водителя "Скорой помощи". Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшим на место происшествия нарядом установлено, что около 4:30 у парадной № 3 дома 21 корп. 2 по Комендантскому проспекту неизвестный мужчина из хулиганских побуждений распылил два раза в лицо газовый баллончик 55-летнему водителю "Скорой помощи", прибывшему по заявке. Злоумышленник скрылся в подъезде по вышеуказанному адресу. Пострадавший обратился к медикам с химическим ожогом обоих глаз, роговицы и конъюнктива 1А степени и был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что ревнивая петербурженка избила мужчину стаканом в ночном клубе.

Фото: Piter.TV