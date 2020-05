Ученый из США рассказал о вероятности появления разумной жизни на планете.

Раскрыты точные шансы появления инопланетян. Об этом рассказал американский астрофизик Дэвид Киппинг из Колумбийского университета в своем исследовании для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученый напомнил, что первые живые организмы образовались в ходе абиогенеза за 300 миллионов лет. Это произошло после того, как на Земле появились океаны. Существа, обладающие интеллектом, а также способные создать технологически развитую цивилизацию, появились спустя 4 млрд лет эволюции. По мнению эксперта, раннее появление жизни не является достаточным условием для возникновения интеллекта, а считается лишь предпосылкой.

Дэвид Киппинг напомнил о статистическом подходе, созданном теоремой Байеса. Теорема позволяет оценить вероятность события при условии, что произошло другое событие, имеющее с предыдущим взаимосвязь. По данным ученого, если взять спорные данные об отложениях циркона с изотопом углерода-13 (возраст составляет 4,1 млрд лет), то показатель скорости абиогенеза увеличивается до 8,7. С учетом этой информации сценарий с редким возникновением интеллекта оказывается "более предпочтительным" с шансом три к двум. По мнению Киппинга, если перезапустить хронологию земли, то в большинстве случаев на планете будет развиваться жизнь. Однако появление технологической развитой цивилизации не станет неизбежным.

