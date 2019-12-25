Раскрыто, сколько трафика "прокачали" посетители горнолыжных курортов Петербурга и Ленобласти

Петербуржцы – основные потребители трафика.

Раскрыта информация, сколько посетители горнолыжных курортов Петербурга и Ленобласти сидели в интернете. Об этом Piter.tv 28 апреля рассказали в пресс-службе оператора связи "Мегафон". Представители оператора измерили данные по активности в сети в завершение горнолыжного сезона на склонах двух регионов.

Аналитики "Мегафона" отметили, что мягкий климат и оборудованные трассы привлекли в 2 раза больше абонентов "МегаФона", чем годом ранее. Больше всего спортивные трассы в городе и области посещали петербуржцы, на чью долю пришлось более 80% посещений, отмечают специалисты. В оставшиеся 20% вошли туристы из Москвы, Нижнего Новгорода, Республики Карелия, Пскова, Мурманска и других регионов.

Наиболее популярные месяцы для зимнего отдыха среди клиентов оператора – январь и март 2021 года, меньше всего посещений специалисты зафиксировали в декабре.

За зимний сезон 2020-2021 годов (с декабря по март) на десяти оборудованных горнолыжных курортах Петербурга клиенты "Мегафона" скачали и отправили более 250 Тб трафика, что в 2,5 раза больше показателей аналогичного периода в прошлом году. На 15% больше, чем в прошлом году, стал и "голосовой" трафик – любители активного отдыха проговорили более 6 млн минут.

Больше всего трафика клиенты оператора потратили на склонах курорта "Красное озеро" – порядка 70 Тб, в три раза больше, чем годом ранее. Далее в рейтинге идет курорт "Игора" (более 35 Тб), "Охта-парк" и центр "Кавголово" (по 30 Тб).

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