Взрывоопасный груз направлялся на завод в Мозамбике.

Раскрыт покупатель взорвавшейся в Бейруте аммиачной селитры. Об этом сообщили журналисты "Медиазоны" со ссылкой на имеющиеся у них документы. Эти материалы предоставлены экс-капитаном судна Rhosus Борисом Прокошевым. Он уточнил, что арестованное в порту Ливана вещество должно было быть направлено на завод по изготовлению промышленной взрывчатки в Мозамбике.

Прокошев показал копию коносамента, в котором отправителем опасного груза значится АО "Рустави Азот". В тексте также отмечается, что получателем груза должен быть Международный банк Мозамбика. В пункте "уведомить о прибытии" указана компания Fabrica de Explosivos.

Напомним, что ранее власти Ливана сообщили, что корабль был арестован в порту Бейрута. Его владелец не оплатил штраф, а также неустойку за отказ от груза и неуплату портовых сборов.По словам Прокошева, хозяин корабля направил экипаж в Бейрут, чтобы взять дополнительный груз на борт. Однако он оказался неподъемным.

В морском порту ливанского города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство.

Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте. МЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте. Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами.