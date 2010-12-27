Россияне впервые потратили больше, чем заработали

На товары и услуги жители страны потратили 100,7% от зарплаты.

За первый месяц начавшегося года россияне впервые в истории потратили больше, чем заработали. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно данным организации, в январе 2019 года граждане РФ потратили на товары и услуги 100,7% своих доходов. Это является историческим антирекордом. Данная тенженция сильно обеспокоила депутата Госдумы Олега Шейна, который написал, что Россия находится на грани катастрофы.

Мало кто понимает, в какой социальной катастрофе находится общество. Расходы населения впервые превысили уровень его доходов. Обнищание камуфлируется кредитами, но довольно скоро этот пузырь лопнет

– написал в Шейн в Facebook

Согласно данным Росстата в январе 2019 года были преодолены традиционный январский максимум (в январе 2018 года — 96,4% всех доходов) и кризисный уровень трат на текущее потребление в 76,9% в 2018 году (чуть больше было лишь в 1998—1999 годах, когда доходы упали на четверть).

Напомним, что ранее Piter.TV писал о том, что общий кредитный портфель жителей Санкт-Петербурга вырос до 3 трлн рублей.

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