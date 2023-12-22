Спектакль "Раневская. Одинокая насмешница"

Постановку покажут 13 мая в Театре комедии им. Акимова. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Главным героем комедии является Фаина Раневская. В течение 2,5 часов зрители будут наслаждаться неповторимым юмором. Спектакль перенесет вас в неповторимый мир артистки. Здесь ее мысли, чувства, переживания, поступки, которые оказались настолько глубокими и неординарными, что авторам не было необходимости что-то сочинять.

Зритель поймет тонкую, ранимую, глубокую душу Раневской. Он проникнется историей этого гордого, сильного и красивого в своём внутреннем одиночестве человека.

Фото: Кадр фильма "Подкидыш", 1939 год