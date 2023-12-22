Раненую лосиху заметили в лесополосе в Новом Девяткино

Животное погибло, не дождавшись помощи от человека.

В Новом Девяткино заметили раненую лосиху. Животное вышло к людям в лесополосе у Капральской улицы. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Как дела, Санкт-Петербург?".

Горожане обратились в Охотнадзор, Росприроднадзор, к спасателям и в центры помощи диким животным. Однако зверь не дождался лечения. Лосиха погибла, истекая кровью. Подробности уточняются.

На днях по дороге в районе Бугров пробежала стая лосей. В Ленобласти не все сохатые поняли, что гон уже закончился. Некоторые самцы по старой памяти все еще пытаются ухаживать за лосихами, но те уже не обращают на них внимание.

Ранее мы писали, что за ДТП с лосем петербуржцу придется заплатить 80 тыс. рублей.

Фото: Telegram / Как дела, Санкт-Петербург?