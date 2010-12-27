Ранее задержанного петербургского адвоката подозревают в фальсификации доказательств

В отношении обвиняемого возбудили сразу четыре уголовных дела.

Петербургского адвоката подозревают в фальсификации доказательств, ранее на мужчину и его коллегу завели уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество". Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу.

По версии следствия, адвокаты знали о том, что в производстве УФСБ находится материал в отношении петербуржца и его жены по факту фальсификации доказательств по административному делу. Подсудимые предложили помочь с ситуацией за 2 млн рублей. Адвокатов задержали с поличным после того, как они получили от мужчины муляж денег.

Позднее выяснилось, что один из обвиняемых оказывал юридическую помощь гражданам других стран. Им было необходимо обжаловать запрет на въезд в Россию. "Защитник" подделал доказательства, и запреты отменили.

На данный момент решается вопрос о предъявлении подозреваемому нового обвинения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский метрополитен оштрафовали за нелегальные работы у станции "Автово".

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