Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа. Об этом политик заявил во время заседания оперативного штаба. По словам главы региона, наблюдается эпидемиологическое ухудшение ситуации на фоне распространения коронавируса. В связи с этим хорошим решением будет пройти вакцинацию от гриппа, чтобы медикам было легче бороться с COVID-19. Однако, по словам Кадырова, обстановка в Чечне не вызывает опасений.
Все члены моей семьи уже прошли вакцинацию. Мы делаем её ежегодно. Я призываю жителей ЧР пройти вакцинацию от гриппа. Это поможет нам получить коллективный иммунитет и облегчить борьбу с коронавирусом
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Чиновник дал поручение местному правительству усилить контроль за соблюдением рекомендаций от Роспотребнадзора, которые связаны с профилактикой заражения коронавирусом. Речь идет о ношении медицинских масок, соблюдении социальной дистанции и других санитарно-гигиентических мер.
Кадыров призвал Навального не пиариться на ситуации с отравлением.
Видео: ВК / Рамзан Кадыров
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