Глава Чечни заметил, что члены его семьи уже сделали себе прививку.

Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа. Об этом политик заявил во время заседания оперативного штаба. По словам главы региона, наблюдается эпидемиологическое ухудшение ситуации на фоне распространения коронавируса. В связи с этим хорошим решением будет пройти вакцинацию от гриппа, чтобы медикам было легче бороться с COVID-19. Однако, по словам Кадырова, обстановка в Чечне не вызывает опасений.

Все члены моей семьи уже прошли вакцинацию. Мы делаем её ежегодно. Я призываю жителей ЧР пройти вакцинацию от гриппа. Это поможет нам получить коллективный иммунитет и облегчить борьбу с коронавирусом Рамзан Кадыров, глава Чечни

Чиновник дал поручение местному правительству усилить контроль за соблюдением рекомендаций от Роспотребнадзора, которые связаны с профилактикой заражения коронавирусом. Речь идет о ношении медицинских масок, соблюдении социальной дистанции и других санитарно-гигиентических мер.

Кадыров призвал Навального не пиариться на ситуации с отравлением.

Видео: ВК / Рамзан Кадыров