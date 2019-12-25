Кадыров призвал Навального не пиариться на ситуации с отравлением

Глава Чечни раскритиковал заявление оппозиционера против Владимира Путина.

Рамзан Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Алексея Навального. Глава Чечни написал об этом в собственном Telegram-канале. Политик раскритиковал действия пострадавшего российского блогера, который обвинил в произошедшем Владимира Путина. Кадыров также отметил бездоказательность заявлений Навального. По словам спикера, именно благодаря президенту РФ страна толерантно относится к оппозиции.

В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров призвал создателя ФБК отказаться от пиара на данной ситуации. Он добавил, что Навальному надо иметь мужество признать тот факт, что если бы его хотела убить в РФ, то ни один медик не стал бы спасать жизнь оппозиционера, а немецкому самолету не разрешили бы приземлиться в аэропорту Омска.

Кадыров предложил считать себя заказчиком отравления Навального.

Фото: Вконтакте/Рамзан Кадыров