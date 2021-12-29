Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-19"

Космический корабль доставит на МКС полезный груз для космонавтов.

С космодрома "Байконур" к Международной космической станции стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19". Об этом сообщается на официальном сайте "Роскосмоса". Спустя девять минут груз достигнет орбиты Земли на высоте в 194 километра. После этого "Прогресс" отделился от третьей ступени ракеты.

Напомним, что российский корабль будет добираться до МКС по классической двухсуточной схеме. Он совершит 34 витка вокруг Земли. Стыковка с орбитальной станцией запланирована на 17 февраля в 10:06 по московскому времени. В космическом пространстве "Прогресс" останется на 370 дней.

"Прогресс МС-19" доставит космонавтам 430 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды и 40 килограммов сжатого азота. На МКС также отправились 1,6 тонны научного и технического оборудования и материалов для бортовых систем, рационы питания, одежда. В числе заявленной аппаратуры находятся медицинский и биологический инвентарь для проведения опытов, шесть малых аппаратов класса CubeSat "ЮЗГУ-55".

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Фото и видео: "Роскосмос"

