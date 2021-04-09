Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Ю. А. Гагарин" стартовала с космодрома Байконур

На МКС отправился экипаж из двух российских космонавтов и одного американского астронавта.

Российская ракета "Союз-2.1а" с космическим пилотируемым кораблем "Юрий Гагарин" стартовала с космодрома "Байконур". На Международную космическую станцию направлены космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Для Дуброва данный полет - первый, для Новицкого - третий, для Хая - второй. Через три с половиной часа после старта ракета должна причалить к орбитальной станции.

Есть контакт подъема. диктор на смотровой площадке

Заявление специалиста означает, что у Центра сработал датчик, который отвечает за фиксацию взлета ракеты со стартового столба. Напомним, что запуск производится в преддверии праздника в часть 60-летия полета советского космонавта Юрия Гагарина в космическое пространство. В 1961 году он отправился в полет с 31-ой площадки "Байконура". Сейчас этот объект находится на консервации. Рабочие займутся его реконструкцией.

55 лет назад "Луна-10" стала первым искусственным спутником Луны.

Видео: YT / Роскосмос ТВ