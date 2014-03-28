55 лет назад "Луна-10" стала первым искусственным спутником Луны

Космический аппарат работал 56 суток.

55 лет назад станция "Луна-10" стала первым искусственным спутником Луны. Напомним, что в сторону естественного спутника Земли первый аппарат "Луна-1" отправился 2 января 1959 года. Межпланетная автоматическая станция "Луна-10" была запущена с космодрома "Байконур" 31 марта 1966 года. В космос спутник отправился при помощи ракеты-носителя "Молния-М". К 3 апреля 1966 года "Луна-10" вышла на заданную орбиту.

Благодаря информации, полученной от "Луны-10", ученые изучили подробнее химический состав естественного спутника Земли, а также получили сведения о гравитационном поле. Стало известно, что Луна проходит через хвост магнитосферы нашей планеты. Специалисты поддерживали связь с устройством до 30 мая (на протяжении 56 суток). За период своего функционирования объект совершил 460 оборотов вокруг Луны с 219 сеансами связи.

Рогозин доложил Путину о перспективах российской лунной программы.

Фото: Pixabay.com