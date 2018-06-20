Под Петербургом может появиться логопарк

На его строительство уже выделили 500 миллионов рублей.

Под Петербургом в скором времени может появиться логистический комплекс "Логопарк М10". Об этом сообщает РИА Новости.

Один из банков Петербурга уже выделил инвестиционный кредит девелоперу индустриальной недвижимости на сумму 500 миллионов рублей. Логистический комплекс займет площадь в 30 тысяч квадратных метров и будет иметь название "Логопарк М10"

Ранее этот же банк дал в кредит 60 миллионов долларов на строительство логистического центра "Шушары Логистик".

Ранее на Piter.TV: "Трансконтейнер" выкупил петербургский терминал Global Ports продали за 1,9 млрд рублей.

Фото: Piter.tv