Радиохолдинг получил 8 млн за использование его бренда с нарушением

Судебные приставы взыскали 8 миллионов с промоуторской компании в пользу крупного радиохолдинга. Фирма задолжала деньги за использование товарного знака.

Сотрудники УФСП из Василеостровского района списали со счетов промоутерской компании ЗАО "Планета Плюс" около 8,3 миллионов рублей. Приставы сделали это в рамках исполнения решения Арбитражного суда. С иском к фирме обратился крупный радиохолдинг. Между двумя компаниями был заключен договор. Истец предоставлял ответчику возможность использовать его товарный знак, за что должны были заплатить вознаграждение в размере 8 миллионов. Если радиохолдинг выполнил свои обязательства, то промоутеры – нет.

Компания не заплатила нужную сумму в течение добровольного срока. В итоге приставы списали нужную сумму со счетов компании. Деньги перечислили взыскателю.